Предупредите своих детей: в Приморье власти рассказали об опасных звонках

Неизвестные звонят детям и просят включать газовые плиты. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Правительстве Приморского края рассказали о том, что неизвестные звонят детям и просят включать газовые плиты. Специалисты составили памятки родителям, чтобы те смогли предупредить об опасности своих домочадцев.

В социальных сетях выложили запись одного из таких опасных звонков. Когда ребенок поднимает трубку от незнакомой девушки, та сначала убеждается, что поблизости никого нет. Затем она просит ребенка включить газ на кухне, чтобы чувствовался его запах. Когда все выполнено, провокатор говорит идти отдыхать. Главное условие: не рассказывать маме.

– Хочу предупредить об этом всех родителей и попросить их быть внимательнее, провести разъяснительную работу с детьми. Даже если у вас дома негде открыть газ, ваш ребенок должен знать правила бытовой безопасности. Наша задача – донести эти правила безопасности и объяснить, что нельзя разговаривать с чужими людьми, – подчеркнула министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

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