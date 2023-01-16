Глава Приморья встретился с жителями острова Путятина

У жителей много жалоб на администрацию ЗАТО Фокино. Фото: принтскрин видео.

Олег Кожемяко встретился с жителями острова Путятина, которое долгое время жаловались на отсутствие парома. Эту проблему решили, но на повестке еще много нареканий, которые только предстоит взять в работу. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

У жителей много жалоб на администрацию ЗАТО Фокино. Их они высказали напрямую главе Приморья. Тот уже определил первоочередные шаги по их решению и поручил несколько задач. Среди них организация рейса парома 4 раза в день, реконструкция пирсов, завоз на остров пассажирский автобус, трактор, санитарную машину, а также организация аптеки.

Контролировать, как выполняются поручения на месте, Олег Кожемяко оставил заместителя министра транспорта края Сергея Цибулина. Губернатор пообещал, что через месяц приедет вновь, чтобы проверить прогресс.

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