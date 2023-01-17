Западный ветер и холодная погода ожидается в Приморье 17 января

Вид на бухту Патрокл во Владивостоке. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Во вторник, 17 января, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают краю день без осадков. Умеренный ветер возьмет направление с запада и юго-запада. Температура воздуха сегодня до 17 градусов мороза. В некоторых районах по-прежнему сохраняется гололедица на дорогах. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. В первой половине дня ветер будет дуть с северо-запада, а после обеда сменит направление на южное. Температура воздуха утром -12...-14°C, в течение дня до 8 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, но на дорогах гололедица. Ветер здесь слабый до умеренного, а вот температура воздуха утром гораздо холоднее – 26-28 градусов мороза. Днем ситуация стабилизируется, немного потеплеет до 6-8 градусов со знаком минус.

В Находке, как обычно, теплее: -5...-7°C, в утренние часы -13...-15°C. Ветер до обеда северный, после – южный слабый до умеренного. Переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица.

Кстати, по данным метеорологов, многолетние наблюдения показали, что обычно 17 января погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум специалисты зафиксировали в 1922 году, он составил -27,1 °С. Максимально тепло было в 1950 году, и это было плюсовое значение в 0,3°С.

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