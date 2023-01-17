Пасхальное яйцо из коллекции Оружейной палаты представят в музее Арсеньева во Владивостоке

Гости выставки познакомятся с произведениями русских, восточных и западноевропейских мастеров. Фото: Александр ХИТРОВ

В приморской столице закрывается выставка «Царь Петр Алексеевич. Накануне империи. Из собрания Музеев Московского Кремля», в сентябре 2023 года в стенах Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева откроется другая экспозиция. «Комсомольской правде – Владивосток» удалось узнать о ней подробнее.

Выставка под названием «Покорители морей и дары океанов в памятниках Музеев Московского Кремля» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и открывается в рамках сотрудничества с кремлевским учреждением.

Как рассказали в пресс-службе владивостокского учреждения, посетители выставки познакомятся с произведениями русских, восточных и западноевропейских мастеров. Через произведения искусства можно будет, как к началу XVIII века стала морской державой. Гостям представят живопись, графику, ювелирные изделия и уникальные предметы из коллекции Оружейной палаты, например, пасхальное яйцо «Память Азова».

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