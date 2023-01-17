Медицинская реабилитация в Приморье стала более доступной для юных жителей края

В ККЦ СВМП открыли десять новых коек. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Еще больше юных пациентов смогут получить реабилитацию в отделении травматологии и ортопедии Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. С 9 января здесь дополнительно открыли еще десять коек с круглосуточным пребыванием пациентов.

В отделение травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации принимают детей со всего Приморья. Малыши находятся на лечении вместе с родственниками.

Малыши в центре проходят реабилитацию с родителями. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

– С нового года мы увеличили число коек для юных пациентов с неврологической и ортопедической патологиями – теперь их 15. Лечение и реабилитацию в нашем центре можно пройти бесплатно, по полису ОМС. Направление можно получить по показаниям у лечащего врача, – поделилась главный врач ККЦ СВМП Инна Зеленкова.

Пройти реабилитацию в центре можно бесплатно. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

В мультидисциплинарную команду входят опытные доктора: врач-реабилитолог, невролог, травматолог, эксперты по физиопроцедурам, ЛФК и квалифицированного среднего медперсонала. При необходимости консультации проводят и узкие специалисты: кардиологи, пульмонологи, эндокринологи и психологи.

Консультации проводят опытные врачи и узкие специалисты. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

По словам заведующего отделением травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации Сергея Бусарова, для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план лечения.

– Курс направлен на восстановление, вторичную профилактику заболеваний, улучшение физического и психологического здоровья, – обозначил специалист.

Для того, чтобы лечение и медицинская реабилитация давали хороший оздоровительный эффект, с прошлого года центр оснащается современным оборудованием: тренажерами для восстановления опорно-двигательной системы, ингаляционными аппаратами и другой техникой. Здесь открыт зал для занятий лечебной физической культурой, кабинеты для механотерапии, ингаляторий, где проходит дыхательная гимнастика и ингаляции.

В учреждении есть тренажеры восстановления опорно-двигательной системы. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

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