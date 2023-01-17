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НовостиВладивосток17 января 2023 4:54

Подавляет восстание машин: житель Приморья отработал боевые приемы ногами на фуре

В Уссурийске неизвестный мужчина побил припаркованный возле дома большегруз
Павел САХАРОВСКИЙ
Кадры драки с автомобилем попали в социальные сети.

Кадры драки с автомобилем попали в социальные сети.

Необычная ситуация произошла в одном из крупных городов в Приморье. В Уссурийске на улице Чичерина неизвестный побил припаркованную фуру. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

На ролике, который появился в социальных сетях, видно, как мужчина кинулся на большегруз и со всей силы начал пинать его. На одном ударе ногой он не остановился. Спустя несколько минут к нему подъехала машина и увез его.

Кто-то в комментариях одобрил поступок неизвестного. По словам жителей, большегрузы стоят уже две недели, занимают парковочные места, которых и так мало, а также закрывают обзор для выезда.

До сих пор остается загадкой, по какой причине приморец набросился на автомобиль, очевидцы предлагают свои версии:

– Видимо от работающего на фуре двигателя идет гул и вибрация по дому, а он уснуть не может, вот и пришел глушить движок.

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