Пятнадцатилетний подросток сбежал из социально-реабилитационного центра во Владивостоке

Волонтеры просят помощи. Фото: Ксения Высотина

Во Владивостоке пропал ребенок. Об этом сообщили волонтеры сообщества «Примпоиск». Известно, что подросток самовольно покинул социально-реабилитационный центр, и пока о его местонахождении ничего неизвестно. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

О том, что ребенок ушел из учреждения на Маковского, 123, стало известно 13 января. На вид пропавшему Алексею Галкову 2007 года рождения 15-16 лет, парень среднего ростка – 170 сантиметров. Телосложение у ребенка худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

Ориентировка. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Последний раз, кого его видели, ребенок был одет в черный пуховик до бедра, белую толстовку с капюшоном, черные джинсы, черные берцы и серую кепку.

Волонтеры просят помощи: всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, призывают звонить либо в полицию, либо по телефонам волонтеров ниже.

8 (423) 238-80-03, 102 или 112 – полиция

8 902 488 56 56, 8 924 239 02 64 – волонтёры

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