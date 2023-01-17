Третий этап Кубка России по ледолазанию пройдет на 70-метровой искусственной «сосульке» в Приморье

Многие годы приморские активисты посещают данное место. Фото: Министерство спорта Приморского края

Третий этап Кубка России по альпинизму пройдет в скальном массиве Пржевальского в Екатериновке и арт-парке «Штыковские пруды» в Приморье. Лучшие спортсмены со всей страны посоревнуются в ледолазании 28 и 29 января, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Идея создания ледопада в Приморье принадлежит находкинским альпинистам Александру Краснокутскому, Николаю Баранову и Александру Потанину. Появилась она во время соревнований в Республике Корея, где есть такие же ледодромы. На скальном массиве Пржевальского в Екатериновке энтузиасты организовали подачу воды на вершину из водоема под скалой. На протяжении десяти лет скальный массив является местом паломничества приморских активистов. Возможность лазания по естественному льду позволяет принимать соревнования всероссийского уровня, а ледяная корка привлекает туристов, посещающих местные пещеры.

Энтузиасты организовали подачу воды на вершину из водоема под скалой. Фото: Министерство спорта Приморского края

В региональном министерстве физической культуры и спорта рассказали, что приморская сборная усилено готовится к домашним стартам, поэтому спортсмены показали свои навыки 14 и 15 января во время краевого чемпионата по ледолазанию. На нем альпинисты поборолись за медали в забегах на «скорость» и «трудность». В «скорости» участникам необходимо было взобраться как можно быстрее на высоту 15 метров. На дистанциях «трудности» графически обозначены произвольные зоны, квадраты и пятна, в которые можно вступать и цепляться. Спортсмены не могли наблюдать прохождение дистанции соперником. Такая мера необходима, чтобы они сами изучали трассу и принимали собственные решения.

Приморская сборная усилено готовится к соревнованиям. Фото: Министерство спорта Приморского края

Выиграла краевые соревнования в дистанции «скорость» Юлия Шитова из Владивостока. Она также была финалистом прошлогоднего чемпионата России. Девушка оценила региональное мероприятие как тренировку перед всероссийским турниром:

– После перерыва Приморье снова примет Кубок России. Мы уже апробировали трассу и готовы представлять край на домашнем турнире.

Серебро в «скорости» взяла Ирина Казакова из Владивостока, а бронзу – Анастасия Ким также из приморской столицы.

Среди мужчин золото на дистанции «скорость» забрал Егор Мысин из Хабаровска. На втором месте был Иван Иванов из столицы Приморья, а на третьем – Виктор Головинов из Дальнереченска.

Егор Мысин также выиграл дистанцию «сложность», а серебряным призером в этой категории был Виктор Голловинов. Бронза досталась Николаю Баранову из Находки.

У женщин первенствовала Ирина Казакова, Юлия Шитова заняла второе место, Эльвина Шаталова – третье. Победители и призеры прошли отбор на участие в Кубке России по альпинизму.

Следует отметить, что Кубок России по альпинизму уже проходил в Приморском крае в 2019 году. В прошлый раз местом проведения турнира были две площадки: Екатериновка и искусственный девятиметровый сферический стенд в Находке. В этом году вторая часть соревнований состоится на территории арт-парка «Штыковские пруды». Организаторы перенесли искусственную сферу из Находки, чтобы уберечь ее от актов вандализма.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке закроют ледолазный сезон экстремальным фестивалем

Второй #VostokFest пройдет в первую субботу апреля (подробнее)

«Не опаснее фигурного катания»: лучшие альпинисты Приморья показали свои таланты

Ледолазы во Владивостоке покорили огромный скальный карьер в рамках спортивного фестиваля (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.