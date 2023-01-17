Плашкоут СП «Путятин». Фото: Правительство Приморского края

Пока Александр Баранов, глава ЗАТО Фокино, находится в больнице, губернатор Олег Кожемяко побывал на первом рейсе плашкоута СП «Путятин» после полугодового ремонта. До этого почти два месяца нормальной переправы на страдальный остров не было. Спустя день в отставку ушла глава территориального управления поселка на острове Людмила Полубояркина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Жители сами назначат нового главу. Проверим изменения через месяц, – написал Олег Кожемяко.

Местные подозревают, что чиновница давно вставляет палки в колеса развития острова и поселка. Учредитель единственной управляющей компании на острове является ООО «Гарпия» – как уже писала редакция, 50% доли в компании владеет сын женщины, Максим Полубояркин. Именно это фирма заключила контракт на услуги перевозок и аренды плашкоута, а также получила, по данным регионального СК, минимум 4 пособия на ремонт судна. Это 14,5 миллиона рублей – приличные деньги. При этом директором и совладельцем «Гарпии» остается Сергей Гарный – крупный для муниципалитета бизнесмен и экс-кандидат в депутаты, который с 2006 по 2012 год был капитаном плашкоута «Путятин». Свой трудовой путь он начал в Дунае в 1989 году в роли ученика-слесаря.

Стоит отметить, компанию под управлением Гарного в 2016 году обвинили в том, что сайт УК не разъясняет спектр услуг и объема работ организации (прокурор в итоге отказался от требований). В 2020 году «Гарпию» признали виновной в том, что на перевозки у фирмы и вовсе нет лицензии (за это был оплачен штраф в 250 тысяч рублей). А совсем недавно, весной 2022 года, директору отказал апелляционный суд в рассмотрении жалобы. В деле он выступал как ответчик и в итоге оплатил более 1,5 миллиона рублей долга. Деньги должны были пойти ООО «Ремонтная компания» – однако местные не знают о каких-либо проводимых ремонтных работах. Загадка, в чем было дело: ведь у компании, насколько известно, не более одного трактора, а плашкоут на починку ушел лишь летом 2022 года.

Людмила Полубояркина в то же время пост занимала почти 30 лет. Жилищно-коммунальное хозяйство поселка, считают островитяне, в ее правление оказалось полностью развалено. А УК, которая должна следить за территориями, убирает якобы только подъезды – и то с незавидной регулярностью. На момент публикации ущерб от действий администрации Фокино и МАУ «Рассчетно-кассовый центр» оценили на 6,9 миллиона рублей. Следователи уточняют круг причастных к преступлению, сообщили в региональном СУ СК.

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