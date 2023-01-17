Гастрономический фестиваль «Корюшка и Ко» во Владивостоке порадует гостей 1 февраля

Во время фестиваля шеф-повара проведут мастер-классы. Фото: предоставлено организаторами

Совсем скоро на Дальнем Востоке стартует пятый по счету гастрономический фестиваль «Корюшка и Ко». Уже 25 кулинарных заведений подали заявки на участие в этом мероприятии, которое продлится с 1 по 15 февраля.

Жители и гости ДФО смогут попробовать простую «жареху» из корюшки по единой цене 150 рублей за 100 граммов, навагу, камбалу и минтай, а также авторские блюда на основе дальневосточной рыбы.

В этом году к участию в фестивале присоединились не только рестораны из Владивостока, но и Хабаровска, Петропавловская-Камчатского. Во время мероприятия Школа дальневосточной кухни приглашает всех научиться правильно и вкусно готовить зимнюю рыбу на мастер-классах «Корюшка – это по любви» и фиш-баттлах «Камбала vs Палтус» под руководством шеф-поваров из столицы Приморья.

– Как и в предыдущие четыре года, миссия нашего фестиваля – поддерживать и развивать гастрономическую легенду Дальнего Востока, связанную с зимней рыбой. Как всегда, мы боремся с негативными стереотипами и меняем восприятие продукта. Например, многие люди ещё с детства решили, что у них аллергия на навагу, потому что от неё чешутся губы, и вычеркнули её из своего личного списка продуктов. Но ведь это потрясающе вкусная рыба, и если её правильно обработать при приготовлении, у большинства людей ничего нигде чесаться не будет, – рассказала организатор фестиваля и основатель Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева.

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