В центре Владивостока массово эвакуируют автомобили

В администрации решили бороться с нарушителями радикально. Фото: Администрация Владивостока

Многие водители, забывая или специально игнорируя дорожные правила, паркуют свои машины в неположенных местах. Одним из таких стала остановка «Первая Речка». В администрации решили бороться с нарушителями радикально. Поэтому свои автомобили им теперь следует искать на штрафстоянках.

17 января сразу несколько машин припарковались в зоне действия знака 5.16, который обозначает место остановки автобуса. По правилам, водители не должны были вставать ближе 15 метров от знака. Но некоторые решили, что правила созданы для того, чтобы их нарушать.

Водители автобусов уже не раз жаловались, что не могут подъехать к остановке. Из-за этого они останавливались у пешеходного перехода. В городском управлении транспорта обратились к ГИБДД для решения проблемы. Оптимальным вариантом стала эвакуация нарушителей.

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