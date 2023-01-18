Жительница Приморья «подарила» мошенникам почти миллион рублей

Все, что от женщины требовалось, – просто взять кредит в банке, а потом перевести деньги на «безопасный» счет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительницу Приморья обманул лжемайор. Мужчина позвонил и сообщил, что неизвестные, якобы, уже взяли на имя женщины кредит, и теперь ей нужно помочь правоохранительным органам найти преступников. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В полицию с заявлением обратилась 44-летняя женщина. Жительница Врангеля сообщила, что перевела неизвестным деньги на сумму 900 тысяч рублей. Только спустя сутки пострадавшая поняла, что нарвалась на мошенников. История была такова: на мобильный потерпевшей с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. «Майор» поведал, что сейчас правоохранители проводят спецоперацию – раскрытие финансового преступления, одной из центральных фигур которого, якобы, и стала женщина. Предполагалось, что злоумышленники оформили на ее имя кредит на 100 тысяч рублей, и теперь ей нужно помочь следствию.

Все, что от нее требовалось, – просто взять кредит в банке, а потом перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина, ни о чем не подозревая, взяла сумму в 1 100 000 рублей, сняла деньги и перевела 900 тысяч на указанный счет через банкомат. Только на следующий день она поняла, что стала жертвой мошенников.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что по факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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