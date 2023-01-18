Во Владивостоке планируют перерабатывать новогодние елки для озеленения города

На промышленную площадку елки увозят управляющие компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год прошел, и жители Приморья начинают выносить главный символ праздника из своих квартир. Краевой экологический оператор бесплатно утилизирует ели и сейчас рассматривает варианты использования щепы от переработки этих деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Как поделился генеральный директор Приморского экологического оператора Владимир Латышев, щепу можно использовать по-разному: в качестве экологически чистого топлива или мульчи для озеленения города, подкармливать ей растения, которые предпочитают слегка закисленную почву.

За два года работы ПЭО утилизировал более 50 тысяч хвойных деревьев и продолжает заниматься этим бесплатно.

– Людям достаточно выбросить елку, обязательно без мишуры, на площадку для мусора возле своего дома, рядом с контейнером, ни в коем случае, не кладя ее в емкость. Затем управляющие компании должны отвезти деревья на промышленную площадку по улице Бородинская, 28.

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