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НовостиВладивосток17 января 2023 23:17

Во Владивостоке планируют перерабатывать новогодние елки для озеленения города

За два года Приморский экологический оператор утилизировал более 50 тысяч деревьев
Павел САХАРОВСКИЙ
На промышленную площадку елки увозят управляющие компании.

На промышленную площадку елки увозят управляющие компании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год прошел, и жители Приморья начинают выносить главный символ праздника из своих квартир. Краевой экологический оператор бесплатно утилизирует ели и сейчас рассматривает варианты использования щепы от переработки этих деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Как поделился генеральный директор Приморского экологического оператора Владимир Латышев, щепу можно использовать по-разному: в качестве экологически чистого топлива или мульчи для озеленения города, подкармливать ей растения, которые предпочитают слегка закисленную почву.

За два года работы ПЭО утилизировал более 50 тысяч хвойных деревьев и продолжает заниматься этим бесплатно.

– Людям достаточно выбросить елку, обязательно без мишуры, на площадку для мусора возле своего дома, рядом с контейнером, ни в коем случае, не кладя ее в емкость. Затем управляющие компании должны отвезти деревья на промышленную площадку по улице Бородинская, 28.

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