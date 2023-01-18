Паттайя – райский курорт Таиланда. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Авиакомпания Azur Air добавит дополнительный рейс в Паттайю из Владивостока, полеты будут выполняться с 3 февраля раз в неделю, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приземляться туристы будут в тайском аэропорте Утапао (Паттайя). В данный момент существуют уже два чартерных рейса, помимо того, что введут в феврале. Билеты при этом продаются пока только в составе турпакетов у партнеров авиакомпании.

Напомним, Azur Air окончательно освоилась на рынке Приморья осенью-зимой 2022 года. Первые рейсы компания выполнила 2 декабря – в солнечную Паттайю. Стоимость начинается от 93 тысяч рублей, однако в составе тургрупп путевки можно приобрести и за суммы дешевле (73-80 тысяч рублей). Пакет рассчитан на 6,10, 13 или 16 ночей. Полеты ведут на просторном Boeing 757-200.

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