В Приморье готовятся к военно-патриотической игре «Zарница»

В прошлых соревнованиях участие приняли 250 человек. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье вновь планируют провести муниципальный этап военно-патриотической игры «Zарница». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

– Это очень важное событие. Муниципальный этап соревнований начнется уже в скором времени. Далее будем готовить региональный этап и после выходить на всероссийский этап. Планируем провести мероприятие на самом высоком уровне, – поделился директор Регионального модельного центра Приморья Самаддин Гумбатов.

В первые «Zарница» прошла в селе Сергеевка Пограничного округа в мае 2022 года. Участие в игре приняли 25 команд, то есть 250 человек, из 23 муниципалитетов края. За победу поборолись старшеклассники, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, а также активисты из других регионов, в том числе ЛДНР.

В рамках соревнований ребята жили в палаточном лагере, собирали и разбирали автомат Калашникова, метали ручные имитационные осколочные гранаты, проверяли свои знания на тему Великой Отечественной войны. Также на полигоне в Сергеевке организовали выставку, где гости смогли посмотреть на минометный комплекс, танк Т-80 БВ, самоходную артиллерийскую установку.

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