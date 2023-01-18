Во Владивостоке за сутки 30 человек заболели коронавирусом

В городе работают 30 прививочных пунктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 случаев коронавируса зарегистрировали во Владивостоке за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Всего с начала 2023 года в городе выявили 120 916 случаев заболевания коронавирусом. Ситуация при этом, как отмечают специалисты, остается стабильной. А между тем по России количество заболевших выросло на 40 процентов. В Роспотребнадзоре сообщают, что доля зараженных «омикроном» среди исследуемых за неделю пациентов составила 100 процентов. По итогам второй недели 2023 года в стране зарегистрировано чуть выше 31 тысячи случаев заболевания.

Медики по-прежнему настаивают, что лучше защитой от коронавируса является вакцинация. Во Владивостоке работают 30 прививочных пунктов. Семь из них для детей, два мобильных.

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