Вокруг толпы и скорая: из-за сломанного светофора в аварию попала студентка во Владивостоке

Место аварии. Фото: паблик ВК «Подслушка ДВФУ»

На главной трассе Русского острова между корпусами ДВФУ произошло серьезное ДТП. Водитель сбил студентку вуза на регулируемом пешеходном переходе. Светофор, заверяют очевидцы, не работал долгое время, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Все знали, что это произойдет, но нет, по какой-то причине никто ничего не предпринял, – негодуют студенты в социальных сетях.

Девушке диагностировали перелом. Фото: паблик ВК «Подслушка ДВФУ»

«КП» реконструировала события. Девушка рассказала, что подошла к пешеходному переходу, дождалась остановки машин, зная что светофор неисправен, однако на середине пути – удар. Очнулась пострадавшая уже на асфальте. Диагностирован перелом бедра. Неравнодушные студенты массово пишут девушке слова поддержки. Редакция запросила информацию у правоохранительных органов.

Напомним, это далеко не первое ДТП вблизи студенческого кампуса. Прошлой весной сразу несколько автомобилей перевернулись в массовом ДТП.

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