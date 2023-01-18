Несмотря на ажиотаж, рост цен притормозил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предпраздничный ажиотаж и плановая индексация в очередной раз сказались на инфляции в конце минувшего года – хотя, отмечают эксперты, рост цен оказался ниже ожиданий. С начала года потребительская корзина подорожала на 11,3%, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскстат.

В декабре товары продовольствия выросли на 0,1% (за год на 12,2%), непродовольственные – на 0,4%, услуги – на 2,2% (общий рост за год на 10,7%). Снизились цены на товары народного потребления: кофе, макароны, мороженый лосось и некоторые морепродукты, глазированные сырки (3%). Подешевел отечественный коньяк – на 4%, а также субсидируемые и социально-важные крупы, например, гречка (на 8%).

Из платных услуг дороже на 17% стали поездки в поездах дальнего следования, услуги в сфере зарубежного туризма – на 8%. В конце года «КП» разбиралась в том, что подорожает в 2023 году по всей России.

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