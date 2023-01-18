На ремонт домов культуры и школ искусств правительство Приморья выделит более 700 миллионов рублей

Специалисты продолжат возводить Центр культурного развития в Артеме. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

В Приморье выделят более 700 миллионов рублей на капитальный ремонт 12 сельских домов культуры и восемь детских школ искусств. Также на эти деньги планирует построить ряд новых объектов. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Как поделилась заместитель председателя правительства Приморья Елена Бронникова, в 2023 году завершилось строительство двух домов культуры в селах Сергеевка в Пограничном округе и Светлогорье в Пожарском округе, новый объект появится и в селе Чкаловское Спасского района. Кроме ДК и школ в крае планируют обновить четыре муниципальных музея, театр кукол в Находке и многое другое.

Специалисты продолжат возводить Центр культурного развития в Артеме, работы по созданию которого начались в ноябре. На эти цели из федерального бюджета в 2023-2024 годах направят около 200 миллионов рублей.

За деньги из федерального бюджета также пройдет капитальный ремонт филиала Приморского краевого колледжа искусств в Находке, а в микрорайоне Южная Лифляндия в Большом Камне планируют достроит Центр культурного развития.

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