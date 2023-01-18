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НовостиВладивосток18 января 2023 10:02

В Приморье наградили юного героя, спасшего тонущего ребенка

Спасителю вручили медаль «За проявленное мужество»
Дарья ИЩУК
Почетную награду Евгению вручил заместитель председателя Совета Федерации РФ, Герой России Юрий Воробьев.

Почетную награду Евгению вручил заместитель председателя Совета Федерации РФ, Герой России Юрий Воробьев.

Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Хорошие дела происходят вокруг нас, но часто остаются незамеченными. Но этот подвиг 15-летнего школьника стал известен всем. Евгений Решетников из поселка Светлая Тернейского округа спас тонущего ребенка, который не мог выбраться из бурного течения реки. За это юного героя наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом рассказала пресс-служба правительства Приморского края.

Почетную награду Евгению вручил заместитель председателя Совета Федерации РФ Герой России Юрий Воробьев. Он также подчеркнул, что сенаторы не смогли оставить без заслуженной медали юного героя:

– Представители региона в Совете Федерации и Правительство Приморского края нашли возможность отметить поступок, на примере которого нужно воспитывать молодежь.

Юрий Воробьев поблагодарил маму Евгения, которая воспитала в нем смелость и благородство.

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