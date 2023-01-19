Бухта Патрокл во Владивостоке. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В четверг, 19 января, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду на ближайший день. Синоптики обещают краю небольшой, а местами и умеренный снег. Ветер возьмет направление с юга, умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-12°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице облачно, утром снег, на дорогах по-прежнему сохраняется гололедица. Ветер умеренный до сильного, направление юго-восточное. Температура воздухе здесь сегодня от 1 до 3 градусов со знаком минус, утром ненамного, но холоднее – до 8 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске тоже утром небольшой снег. Ветер до обеда слабы, после – умеренный. Температура воздуха здесь чуть ниже – 2-4 градуса со знаком минус. Утром заметно холоднее – до 14 градусов мороза.

В Находке гололедица, небольшой снег, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха 0...-2°C, в утренние часы -10...-12°C.

Кстати, согласно ряду многолетних наблюдений, синоптики говорят, что обычно во Владивостоке погода 19 января была холодной. Минимальная температура воздуха фиксируется в 1966 годах и составляет -29,2 °С. Максимальная температура воздуха +2,0 °С отмечалась в 1969 году.

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