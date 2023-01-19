Выстояли против сотен: что известно о подвиге приморской 155-й на юге ДНР

Игорь Конашенков. Фото: принтскрин видео, Минобороны РФ

На Южно-Донецком направлении СВО прекрасно себя показали морпехи Тихоокеанского флота, включая бойцов приморской 155-й бригады. Артиллерийские подразделения Восточного и Южного военных округов совместно с нашими солдатами сорвали планы ВСУ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Минобороны РФ.

Из ежедневной сводки следует, что украинцы пытались атаковать тремя штурмовыми группами Степное, Сладкое и Урожайное (юг ДНР). Но в итоге общие потери противника составили до 90 украинских военных, четыре БМП, пикап и семь автомобилей. Силы ВСУ на участке разгромлены.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали атаку Украины на Краснолиманском направлении в ЛНР. Напомним, приморские бойцы регулярно удостаиваются наград за боевую выдержку и смелость. Бойцов периодически навещает губернатор Приморья и вручает награды.

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