В Уссурийске загадочный пенсионер неделями приносит щенков под дверь одного и того же подъезда

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал mark2_che

Пенсионер в Уссурийске отличился странной традицией. Вот уже несколько дней он подкидывает бездомных щенков (их мать неизвестна) – под дверь одного и того же подъезда жилого дома, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Уссурийцы откровенно не понимают, в чем мотив пенсионера. Автор сообщения, опубликованного в соцсетях, пояснил: жители дома животных любят, но устали пристраивать их или раздавать. Неизвестно, сколько точно щенков подкинул загадочный мужчина: их разбирали разные люди.

– Дед, смени подъезд, – рекомендуют приморцы в социальных сетях.

Большая часть подчеркивает, что пенсионер поступает положительно: ведь у питомцев остается шанс выжить. Другие не согласны с методами неизвестного альтруиста.

Приморцы часто рассказывают о странных жителях. Летом 2022 года «КП» писала о женщине, которая больше месяца зачем-то срезала цветы во дворе.

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