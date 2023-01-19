В Приморье за 10 дней количество заболевших COVID-19 выросло почти в два раза

В Приморье 19 января заболели 62 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье рост заболевших новой коронавирусной инфекцией после новогодних праздников отмечают специалисты. Всего за 10 дней число инфицированных увеличилось на 45,2%. С приходом нового вида штамма врачи продолжают рекомендовать местным жителям пройти вакцинацию, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве здравоохранения Приморья рассказали, что постепенный рост заболеваемости связан с высокой активностью людей после зимних каникул. Кроме того, после праздников выросло количество обращений приморцев за медицинской помощью. По данным специалистов, 34 случая COVID-19 за сутки было 8 января, а уже 19 января количество увеличилось до 62 человек.

– Иммунитет после вакцинации защищает от тяжелого течения штаммов COVID-19, в том числе нового штамма «кракен», – добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор России также отмечает в регионах рост заболеваемости COVID-19 почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, «Комсомолка» писала, что 30 человек за сутки заразились COVID-19 во Владивостоке. Всего с начала 2023 года в городе выявили 120 916 случаев заболевания коронавирусом.

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