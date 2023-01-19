Внимание, водители: во Владивостоке закроют один из проездов

Речь идет про участок в районе улицы Успенского (станция Океанская). Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока просит водителей обратить внимание на то, что 19 января в 22:00 закроется один из проездов для машин. Ограничение будет действовать до 6:00 20 января. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Речь идет про участок в районе улицы Успенского (станция Океанская). В Дальневосточной дирекции инфраструктуры рассказали о том, что там проводятся ремонтные работы. Поэтому для автомобилей перекрыли движение через железнодорожный переезд.

Водителям стоит быть аккуратнее. Теперь, учитывая обстоятельства, маршрут надо строить через остановочный пункт Спутник.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про мощнейшую пробку, сковавшую город. Заторы такие, что многие люди предпочитают выйти из теплых автобусов и дойти до дома по холоду пешком.

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