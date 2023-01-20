Дежурят сотрудники ГИБДД: что происходит в эти минуты на важной трассе в Приморье

Автомобилистам стоит быть внимательными. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сотрудники ГИБДД дежурят на так называемом Американском перевале в Приморье. Автомобильное движение здесь в пятницу, 20 января, ограничего. Об этом сообщили в «Примавтодоре». В чем причина – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по данным ведомства, на перевале близ Находки сейчас работает комбинированная дорожная машина, которая обрабатывает дорогу противогололедными материалами. Движение со стороны города, а также Новолитовска пока ограничено. Для большегрузного транспорта проезд и вовсе перекрыт.

О том, когда габаритным авто «дадут зеленый свет», в «Примавтодоре» сообщат дополнительно. По состоянию на 8:00 самый опасный и крутой спуск в этом районе уже обработан. Об этом сообщают сами участники движения.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в четверг, 19 января, в Находке произошло массовое ДТП. На слишком скользком спуске столкнулись не менее шести автомобилей. Подробности в материале.

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