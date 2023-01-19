День жестянщика, начало: на спуске в Приморье столкнулись не менее шести авто

Очевидец снял на видео, что происходит сейчас в этом районе города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утро четверга, 19 января, в Приморье началось со снежной погоды. Естественно, первыми, кто ощутил на себе все тяготы непогоды, по традиции стали автомобилисты. На трассе в Приморье произошла массовая авария. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ДТП случилось в городе Находке, на пересечении улиц Ленинградская – Дальняя. Один из спусков там буквально превратился в трассу для керлинга. Судя по тому, что там столкнулись не менее шести автомобилей, трасса там очень скользкая. Очевидец показал, что сейчас творится в этом районе.

Предварительно известно, что повреждения у автомобилей не значительные, но приятного все равно мало. Из людей в аварии никто не пострадал. Зато теперь из-за занявших всю дорогу машину проехать там нереально.

Разбираться в массовом ДТП теперь предстоит сотрудникам ДПС.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что 19 января в Приморье будет снежным.В Находке гололедица, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха 0...-2°C, в утренние часы -10...-12°C.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.