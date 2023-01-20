Коммунальная авария оставила без горячей воды и отопления 131 дом во Владивостоке

Прорыв произошел в районе Адмирала Фокина. Фото: Ярослав БЕРДЮГИН

Коммунальная авария оставила без горячей воды 131 дом в самом центре Владивостока в районе Уборевича, Адмирала Фокина и Светланской, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ремонт 20 января продлится с 9 до 17 часов. В пресс-службе СП «Приморские тепловые сети» сообщили, что выявлена утечка теплоносителя на магистральной сети. На время проведения ремонтов от теплоснабжения будет ограничено 131 здание: из них 47 жилых домов, несколько социально значимых объектов, остальные – административные здания.

Фото: Ярослав БЕРДЮГИН

Следующие адреса останутся без ГВС: Адмирала Фокина: 12, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 19/1, 19а, 23а, 23б, 24в;

Алеутская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 10а, 10б, 12а, 14а, 29/31;

Береговая: 3, 3/., 6, 6а, 8;

Корабельная Набережная: 1, 7;

Нижнепортовая: 1, 1а;

пер. Краснознаменный: 4;

пер. Ланинский: 2;

пер. Трудовой: 13;

Пограничная: 12б;

пр-кт Океанский: 7, 8, 9, 9/11, 10а, 10б, 12;

Светланская: 13, 15, 17, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 13/20, 15а, 23/1, 37а, 44а;

Семеновская: 3а, 5, 5а, 5б, 6, 6г, 7, 7а, 7б, 7г, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9б, 9в, 10, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 10а, 25а;

Уборевича: 3, 5, 5а, 6, 7, 7/1, 7/2, 7а, 8, 9, 9а, 11;

Фонтанная: 51/лит.А.

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