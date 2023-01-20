Давил на жалость и просил наличку: приморцы «клюнули» на удочку афериста

Общая сумма ущерба превысила 25 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Приморье полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве (часть 2, статья 159 УК РФ) и краже денег с банковских счетов (пункт «г», часть 3 статьи 158 УК РФ). Им оказался ранее судимый 28-летний житель Владивостока, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В ведомстве рассказали, что в отделении полиции стали поступать сообщения о преступлениях со стороны молодого человека. Все потерпевшие отмечали, что незнакомый мужчина сначала втирался к ним в доверие, а после говорил, что у него нет банковской карты и просил дать «наличку», обещая перевести сумму через мобильное приложение.

Одной из жертв афериста стал 20-летний студент. Молодой человек поверил злоумышленнику и отдал ему 5000 рублей, когда тот показал ему скриншот перевода на своем телефоне. Позже парень понял, что оказался обманут, ведь деньги на его счет так и не поступили.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали ранее судимого подозреваемого. В отделении он признался в еще одной краже, которая произошла в одном из домов на улице Луговой. Нарушитель со своим знакомым пришли к 58-летнему мужчине и представили его соседями. Они попросили его телефон, чтобы перевести деньги, а после сказали, что операция отклонена и скрылись. После их ухода потерпевший обнаружил, что лишился 8800 рублей.

Полицейские уже установили причастность жителя Владивостока к четырем эпизодам мошенничества. Во всех случаях, жертвы афериста верили скриншоту на телефоне и лишались денег. Общая сумма ущерба превысила 25 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личности обманутых фигурантом уголовного дела и его приятелем граждан, а также всех эпизодов их противоправной деятельности.

Потерпевшим предлагают обратиться в полицию города Владивостока по телефону дежурной части: 8(423)249 00 04 или 02/ с мобильного 102.

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