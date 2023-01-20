Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Иллюстрация из архива «КП». Фото: Александр БОЙКО

В Надеждинском районе правоохранители вскрыли серую схему двух сотрудников КГУ социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат». В диспансере аферисты почти полтора года обманывали душевно больных и недееспособных, забирали их деньги или снимали с безналичных счетов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Следователи СК уточнили, что все происходило с февраля 2020 года по июль 2021 года. Двое сотрудников диспансера снимали деньги наличными по имеющимся у них доверенностям со счетов недееспособных. Потом аферисты создавали вид, что покупали пациентов всякие вещи – якобы по просьбам потерпевших. Разумеется, в реальности сотрудники тратили деньги по своему усмотрению. Всего пострадали 163 человека – общий ущерб похищенного оценили в 2,8 миллиона рублей. При этом все это сотрудники компенсировали.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СК.

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