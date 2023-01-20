Серьезное ДТП с пострадавшим на скользкой дороге произошло в Приморье

Из-за аварии пострадала машина.
Фото: принтскрин видео.
Серьезная авария произошла на трассе в Приморье. На скользкой дороге автомобиль почти вылетел в кювет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали очевидцы ДТП, произошло все на трассе между Фокино и Большим Камнем. На кадрах ролика видно, что автомобиль вылетел с проезжей части и почти съехал в кювет. Машина серьезно пострадала, передняя часть разбита всмятку.
– Там не асфальт, а лед. Возможно, авто выкинуло на встречную полосу после спуска, – делятся приморцы.
По словам очевидцев, к месту аварии приехали сотрудники скорой помощи и увезли как минимум одного человека.
Напомним, что ранее серьезное ДТП произошло во Владивостоке в районе Коммунаров, 17. Из-за аварии один из автомобилей врезался в леера, пострадал 23-летний водитель.
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