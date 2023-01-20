Двоих мужчин поместили в СИЗО на 2 месяца из-за выстрелов из многоэтажки во Владивостоке

Мужчина был задержан накануне, 19 января. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке арестовали местного жителя из-за казусной истории. Двое мужчин сильно напились и решили посоревноваться в импровизированном тире, стреляли прямо из окон квартиры в многоэтажке на Посьетской. Один из них, молодой человек 1995 года рождения, отправлен в СИЗО почти на два месяца, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры, все произошло в 11-м доме. Правоохранители сошлись во мнении, что мужчина выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья «Бердан-2» из окон квартиры. Куда целился – непонятно. Однако, разумеется, мог кому-нибудь и навредить. С мнением прокурора согласился Фрунзенский районный суд и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 28 суток.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что видеозапись инцидента попала в социальные сети. Фигуранту грозит наказание в виде штрафа или пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы.

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