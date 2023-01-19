Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток19 января 2023 1:21

Два мужика в Приморье напились и решили пострелять из охотничьего ружья – вот что из этого вышло (видео)

Приморская полиция задержала двоих мужчин, стрелявших из окна многоквартирного дома во Владивостоке
Роман КИРИЛКИН
Отдыхающие вели огонь из охотничьего ружья.

Отдыхающие вели огонь из охотничьего ружья.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полицейские наткнулись в сети на видеозапись, на которой мужчины стреляют из окна многоквартирного дома в центре Владивостока. Выяснилось, что пальбу вели двое ранее судимых приморцев 27 и 28 лет на улице Посьетской. В отделе они рассказали, что были пьяны и извинились за проступок, сообщает «КП – Владивосток».

– В результате инцидента никто не пострадал. Изъято гладкоствольное охотничье ружье, из которого велась стрельба. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», – отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Хотя никто не пострадал, 28-летний фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему грозит наказание в виде штрафа или пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2022 года полиции сдался мужчина, который ранее стрелял из окна из боевой винтовки. Он лично пришел в отделение после шума, который подняли в сети разные каналы. По его словам, видео было записано три года назад ради забавы.

ПО ТЕМЕ

Стрелявший по жилому дому житель Владивостока сам явился в отдел полиции

Ранее он опубликовал запись, на которой ведет огонь из боевого ружья по соседнему зданию (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Очаровательное Приморье – где искать самый красивый пейзаж?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.