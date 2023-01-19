Отдыхающие вели огонь из охотничьего ружья. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полицейские наткнулись в сети на видеозапись, на которой мужчины стреляют из окна многоквартирного дома в центре Владивостока. Выяснилось, что пальбу вели двое ранее судимых приморцев 27 и 28 лет на улице Посьетской. В отделе они рассказали, что были пьяны и извинились за проступок, сообщает «КП – Владивосток».

– В результате инцидента никто не пострадал. Изъято гладкоствольное охотничье ружье, из которого велась стрельба. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», – отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Хотя никто не пострадал, 28-летний фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему грозит наказание в виде штрафа или пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2022 года полиции сдался мужчина, который ранее стрелял из окна из боевой винтовки. Он лично пришел в отделение после шума, который подняли в сети разные каналы. По его словам, видео было записано три года назад ради забавы.

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