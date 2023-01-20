Пропущенные дни не будут считаться пропусками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке и в Артеме из-за сильных морозов школьникам разрешили не посещать школы. Об этом рассказали в пресс-служба администрации городов.

В муниципальных школах во Владивостоке свободное посещение введут с понедельника, 23 января. Такое решение приняли по рекомендациям КЧС, но в зависимости от погодных условий его могут изменить.

В Артеме из-за предстоящего похолодания свободное посещение школ организуют с 21 по 26 января. Если дети остаются дома, родители должны предупредить об этом классного руководителя.

Пропущенные дни не будут считаться прогулами.

Напомним, по словам приморских синоптиков, с 21 по 26 января в крае ожидается серьезное похолодание. В южных районах температура воздуха опустится до -35°C, в западных – до -40°C, в центральные – до -43°C. В прибрежных районах минимальная температура воздуха при ветре в 20 метров в секунду опустится до -25°C и ниже. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

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