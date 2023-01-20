Эксперты продолжают выяснять причину страшного пожара. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Мощный пожар произошел 20 января 2022 года в Приморье в 14:38 минут. На протяжении пары часов десятки сотрудников МЧС боролись с пламенем на складе алкогольной продукции в Артеме. Ликвидировать возгорание на площади 1000 квадратных метров в промышленной зоне удалось лишь к пяти часам вечера, но специалисты продолжают работать на месте ЧП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Около девяти пожарных машин и 34 человек личного состава незамедлительно выехали на место происшествия, но к их приезду склад на Уткинской пылал на площади около 500 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС продолжали прибывать на помощь, но ликвидировать открытый огонь удалось лишь спустя несколько часов. Сейчас они продолжают проводить разборку сооружения и проливку места пожара. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В прокуратуре «Комсомолке» добавили, что поставили происшествие на контроль.

Специалисты продолжают работать на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ранее местные жители рассказали, что в основном на складе находилась пивная продукция. Эксперты продолжают выяснять причину возгорания и устанавливать ущерб. Одна из возможных причин ЧП – курение в помещении. Мы следим за развитием событий.

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