Приморцев просят воздержаться от дальних поездок. Фото: Олег УКЛАДОВ

Службы жизнеобеспечения Приморья переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих аномальных холодов. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в городах и селах развернуты пункты обогрева.

По словам представителей регионального министерства ГОЧС, в Приморье организовали оперативный штаб, на территории края подготовили более 100 стационарных пунктов обогрева.

В министерстве добавили, что пожарные подразделения и аварийные бригады в усиленном режиме будут следить за обстановкой. Также жителям рассылают СМС с просьбой воздержаться от дальних поездок.

Решается вопрос о переходе учебных учреждений на дистанционное обучение. Напомним, что во Владивостоке с 23 января разрешили свободное посещение школ, в Артеме – с 21 по 26 января. Если ребенок остается дома, родители должны сообщить об этом классному руководителю.

В Приморье с 21 по 26 января ожидаются серьезные аномальные морозы. На юге Приморья похолодает до -35°C, на западе – до -40°C, а в центральных районах – до -43°C.

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