Появились новые кадры крупного пожара в Артеме

Отважная работа пожарных. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю.

ГУ МЧС России по Приморскому краю поделилось новыми кадрами крупного пожара в Артеме. На них – отважная работа пожарных и последствия возгорания.

По оперативным данным, сообщение о пожаре поступило 20 января, в 14:38. Горел склад алкоголя в Артеме, на улице Уткинской. На место сразу же отправились пожарные. Когда они приехали, крыша уже была полностью охвачена пламенем. К тому же, оно могло перекинуться и на стоящий рядом склад.

Сейчас открытое горение уже ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. Пожарные разбирают и проверяют склад, но пока что погибших и пострадавших нет.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» следила за развитием событий. В региональной прокуратуре заявили, что держат ситуацию на контроле надзорного ведомства. Причины начала пожара пока точно неизвестны.

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