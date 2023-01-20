Службы жизнеобеспечения Владивостока готовятся к аномальному похолоданию

Учитывая опыт прошлого снегопада, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС перевели службы жизнеобеспечения в режим повышенной готовности. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Владивостоке ждут аномальные холода на следующей неделе. Учитывая опыт прошлого снегопада, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС перевели службы жизнеобеспечения в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Режим начал действовать 20 января с 16:00. Прогноз погоды утверждает, что холода придут с 21 по 25 января. Продлится «боевая готовность» до 9:00 26 января.

Чтобы защитить населения и обеспечить своевременное реагирование на аварийные и чрезвычайные ситуации, комиссия решила группировку сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привести в режим функционирования «Повышенная готовность».

Начальники административно-территориальных управлений районов в случае ухудшения готовы организовать штабы по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что власти рекомендовали работодателям перейти на удаленную работу или предусмотреть сокращенный день. Школьникам также разрешили свободное посещение.

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