По Владивостоку на время аномальных холодов будет ездить специальный автобус

Фото: Приморский центр соцобслуживания населения.

«Социальный автобус» будет патрулировать улицы Владивостока три раза в день во время морозов. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Передвигаться по столице транспорт будет с 21 по 26 января. Автомобиль будет курсировать между остановками Луговая, Спортивная, Центральная площадь, Вторая речка, Автовокзал, Светланская, Успенский храм, Покровский храм, а также кольцо Нахимова трижды в день – утром, в обед и вечером.

Глава министерства труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая уточнила, что по следам обращений граждан – получателей социальных услуг, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежедневно будут выезжать специалисты.

– Большинство из тех, кто обращается за срочной помощью, – лица без определенного места жительства, которые оказались на улице зимой по разным причинам и нуждаются в элементарной помощи.

Если вы увидели на улице именно такого человека, передать информацию можно по указанному номеру телефона:

8 (423) 260-42-19

Напомним, по информации специалистов, в период 21-26 января столбики термометров будут опускаться ниже климатической нормы для этого времени года – на 7-15°C. В некоторые ночи в южных и восточных районах похолодает до -35°C и ниже, в западных – до -40°C, в центральных – до -43°C).

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