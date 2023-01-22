«Ну вот, опять будет пробка»: очередное ЧП произошло в одном из районов Владивостока

Произошла авария в районе улицы Бородинской. Фото: принтскрин видео.

Прорыв колодцев произошел в воскресенье, 22 января, в одном из районов Владивостока, а потоки воды лились прямо по дороге. Корка льда и сильный пар мешали водителям и могли стать очередной причиной ДТП. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Случилась авария около 11 часов дня в Первореченском районе недалеко от улицы Бородинской, 28/2. Вода полилась по дорогам, а сильный пар, идущий от нее, стал проблемой для видимости водителей. Кроме того, из-за аномального холода, в скором времени трасса рисковала превратиться в каток. Кадры с места событий в telegram-канале @svodka25. Местные жители возмущены ситуацией на дороге:

– Ну вот, опять будет пробка, – пишут они.

Другие комментаторы с сарказмом отмечают, что раньше такого никогда не было и предлагают кататься по трассе на коньках.

Сотрудники «Примводоканала» рассказали, что уже к часу дня специалисты смогли устранить протечку.

– Стоки на проезжаю часть больше не поступают. Аварийная ситуация связана с засором, который произошел на насосной станции. У людей отсутствует культура пользования бытовой канализацией. Они сбрасывают в сливы твердый бытовой мусор. Он скопился, тряпки намотались на насосы, что привело к аварии, – добавили в ведомстве.

Правила пользования бытовой канализацией. Фото: Приморский водоканал

Следует отметить, что рабочие оперативно ликвидировали неполадки и стоки на дорогах.

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