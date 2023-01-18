Сильный запах и «опасность» для машин: что произошло в самом центре приморской столицы

Жители города шокированы происходящим. Фото: telegram-канал @Vladivostokincidents.

Прорыв канализации произошел в центре приморской столицы. Сильный поток естественных отходов стекает вниз с сопки, замерзая на колесах припаркованных поблизости автомобилей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло ЧП в районе Цирка. Отходы сильнейшим напором выливаются из люка и уже дошли до улицы Светланской. Кадры с места событий появились в telegram-канале @Vladivostokincidents.

В комментариях к фотографиям местные жители отмечают, что подобная ситуация возникает не в первый раз:

– Там каналеза каждую зиму течет, – пишут приморцы.

Произошло ЧП в центре Владивостока. Фото: telegram-канал @Vladivostokincidents.

Редакция связалась с сотрудниками «Примводоконала», чтобы узнать о причинах происходящего:

– По оперативной информации, заявка в диспетчерскую поступила в 10:30 часов утра. Бригада на месте и уже устраняет неполадки. Прочищают засор специалисты вручную, но если сильно засорена линия, то работает специальная машина.

Сотрудники организации добавили, что скорее всего причиной засора стала неправильное пользование бытовой канализацией. Во время новогодних праздников жители города скидывают в сливы остатки товаров и так далее. Мусор накапливается, создает пробку и все отходы выходят. Такое происходит в разных районах города.

ПО ТЕМЕ:

Дурной запах, все всплыло: что произошло в одном из дворов приморской столицы

Прорыв канализации во Владивостоке уже устранили специалисты (подробнее)

Жители многоквартирного дома во Владивостоке несколько месяцев задыхаются от фекального запаха

Из-за проблем с канализацией вонь на Можайской, 20 доносится до верхних этажей (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.