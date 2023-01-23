Грозит срок: жительница Владивостока задолжала европейскому модному дому бешеные деньги из-за случая в Турции

Девушку убедили, что за брендами лучше не гнаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Владивостока попала в казусную ситуацию. Крупный штраф или даже тюремный срок ей грозит из-за покупок... во время отдыха. 30-летняя женщина в Турции купила реплики известного дома Louis Vuitton и забрала с собой, а в итоге оказалась фигуранткой уголовного дела, сообщает telegram-канал Mash.

Женщина купила одежды на 797 тысяч рублей, заказала пять сумок, четыре пары туфель. Однако в аэропорту Пулково ее ждал сюрприз: работники таможни, которые ссылались на федеральный закон о запрете ввоза реплики в Россию.

Ее обязали возместить ущерб и выплатить сумму, равную покупкам. При этом женщина решила оспорить заведение дела. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о серьезном увеличении нагрузки на таможню столицы Приморья: ряд автомобилей в Японии осенью 2022 года подешевел на 60%.

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