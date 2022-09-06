Нагрузка возросла: таможенники Владивостока отчитались о новой мере из-за «бума» иномарок

Ввоз подержанных иномарок из Японии увеличился на 43%. Фото: Милана СОКОЛ

Рынок автомобильного импорта на Дальнем востоке испытывает невиданный подъем. С начала 2022 года ввоз подержанных иномарок из Японии вырос на 43%, и эти цифры не планируют уменьшаться. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что из-за «бума» импорта ряд автомобилей подешевел до 60%. Японские эксперты объяснили это укреплением курса рубля. Но какие проблемы теперь ожидают импортную отрасль?

Помешать дальнейшей торговле могут известные логистические проблемы, но таможня Владивостока всеми силами старается этого избежать. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

– В целях обеспечения скорости оформления транспортных средств мы усилили данное направление за счет перераспределения нагрузки на сотрудников таможенных постов: штат выпускающих инспекторов увеличен в 2,5 раза, – подчеркнул первый заместитель таможни Константин Пономарев.

Еще одной трудностью оказалась «растаможка», подробнее про которую dv.kp.ru уже делал материал. Ввезти автомобиль, зарегистрированный на физическое лицо без ГЛОНАСС на Дальнем Востоке, можно один раз в год. Потому находчивые брокеры привлекают людей с «неиспользованным паспортом», заплатив которым 2000 рублей они смогут сэкономить до 200 тысяч рублей.

При этом повышение импорта затронуло не только таможню Владивостока, но и Сахалина. С начала 2022 года там ввезено более 2 тысяч автомобилей.

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