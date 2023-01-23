Ни стыда, ни совести: в Приморье мужчина украл телефон и карту у пенсионера

Общий причиненный ущерб составил больше 20 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона и денег с банковского счета. Им оказался 37-летний житель Хорольского округа, который был в гостях у пострадавшего пенсионера. Если его вину подтвердят, то злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что 66-летний мужчина обратился с заявлением. В нем он изложил, что похищены были телефон и 9500 рублей с банковского счета. Общий причиненный ущерб составил 20 609 рублей.

Полиция установила личность и задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался знакомый потерпевшего, который рассказал, что присвоил телефон и банковскую карту пенсионера, когда находился у него в гостях. После этого, нарушитель добавил, что телефон он потерял, а с банковской картой ходил по магазинам, используя бесконтактную оплату.

На приморца завели уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «в», часть 2, статья 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения, а в будущем он рискует провести в колонии до шести лет.

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