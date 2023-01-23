Минтранс Приморья опубликовал список мостов, которые отремонтируют в 2023 году

Сейчас приморские дорожники готовятся к новому строительному сезону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье отремонтируют 15 мостов в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, уже определен предварительный перечень, который публикует «КП – Владивосток».

Сейчас приморские дорожники готовятся к новому строительному сезону. Продолжается заключение контрактов на ремонт участков дорог и мостов в регионе на этот год.

– Заключение контрактов сейчас в самом разгаре, часть дорог уже проторгована. Также продолжаем работы по мостам. 13 мостов уже включили в план-график, еще два планируем включить в ближайшее время, – рассказали в ведомстве.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 15 мостов:

В Ольгинском округе отремонтируют мост между деревней Бровки и селом Щербаковка на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово;

В Хасанском округе – три моста на дороге Раздольное – Хасан в сторону Хасана, после села Маячное вдоль бухты Экспедиции и до озера Птичье;

В Анучинском округе – три моста на трассе Осиновка – Рудная Пристань:

– между селом Лубянка и поселком Орловка;

– два моста недалеко от села Нововарваровка;

В Хорольском округе – два моста на дороге Михайловка – Турий Рог:

– через реку Благодатка, на подъезде к селу Благодатное;

– в районе села Благодатное;

В Уссурийске – в районе села Новоникольск на трассе Уссурийск – Пограничный – Госграница;

В Шкотовском районе – пять мостов на трассе Артем – Находка – порт Восточный:

– у СНТ «Ручеек» (км 24+855);

– на подъезде к поселку Штыково (км 25+620);

– три моста между поселком Штыково и пгт Шкотово.

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