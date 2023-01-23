В Уссурийске 110 тысячам жителей вернули свет в дома

Восстановительные работы проводили энергетики ДРСК. Фото: АО «ДРСК».

В Уссурийском городском округе восстановили подачу электроснабжения. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали в пресс-службе ДРСК.

Специалисты сделали все необходимое, чтобы вернуть свет, сейчас электроснабжение работает в штатном режиме.

Напомним, что свет отключили в 7 утра 23 января. Без электричества остались более трех тысяч частных жилых домов, 380 многоквартирных зданий, 120 объектов социальной инфраструктуры, в общей сложности более чем 110 тысяч людей были отключены от коммунальной услуги.

Приморцы остались без электричества из-за того, что на Артемовской ТЭЦ отключился блок Г-7, чтобы не было перегруза сети, специалисты обесточили подстанцию Уссурийск-1.

Прокуратура Уссурийска взяла массовое отключение света под свой контроль. Ведомство проследило за восстановлением электроснабжения, а также проводит проверку исполнения требований закона.

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