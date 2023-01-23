За месяц в Приморье выложили больше 100 тонн корма для животных в районах, пострадавших от снегопада

Фото: ЦУР Приморского края

Министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов рассказал во время прямого эфира о том, в каком состоянии нынешняя лесная отрасль и охотничье хозяйства. За месяц в Приморье, отметил чиновник, в пострадавших от снегопада районах разместили более 100 тонн подкормки. Это для копытных и хищников, которые не могут добыть пропитание из-за высоких сугробов.

– Специалисты ведут вытаптывание буранников и расчистку дорог, чтобы звери могли передвигаться без помех, подрубку веточного корма. Также министерство обеспечивает охрану зверей, потому что они становятся более уязвимы для браконьеров, – рассказал Константин Степанов о мерах поддержки.

Во второй половине января ожидают появление снежного наста – в другие муниципалитеты также будет необходимо выкладывать корм. В пострадавших районах находится 27 охотпользователей – предпринимателей или юридических лиц, которые ведут охотничье хозяйство по лицензии. Министр подчеркнул, что по результатам анализа, минимум половина не в состоянии обслуживать свою территорию. Они могут либо нарастить ресурсы, либо отказаться от части земель. Министерство будет следить за ситуацией.

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