Во Владивостоке сроки реконструкции столетнего Казанского моста сдвинули на лето 2023 года

Изначально работы планировали завершить к концу 2022 года. Фото: архив «КП – Владивосток».

Ремонт старейшего автомобильного перехода в районе Эгершельд в столице Приморья перенесли на другой срок. Изначально реконструкцию Казанского моста хотели завершить к концу 2022 года. В пресс-службе ДВЖД «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали, по какой причине поменялись планы.

Как поделились представители ведомства, во время ремонта были найдены бесхозные электрические кабели коммуникаций, из-за чего необходимо пересмотреть договор с подрядчиком и изменить условия работы. На перенос сроков повлияли и отрицательные температуры, из-за которых невозможно возвести монолитные бетонные конструкции.

– Завершение ремонта прогнозируется в третьем квартале 2023 года. Это определенные неудобства, однако надо сохранить найденную инфраструктуру и качественно завершить работы.

Напомним, что в 2020 году большегрузам запретили движение по мосту, а реконструкция началась летом 2022 года, дорогу здесь хотят разделить для реверсивного движения.

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