Самосвал разворотил легковушку в центре Владивостока

Скорее всего, машина пыталась повернуть, когда в ее бок влетел самосвал. Фото: принтскрин видео.

Прямо в центре Владивостока в понедельник, 23 января, произошло жесткое ДТП. Самосвал разворотил легковой автомобиль. Корреспондент «Комсомольской правда – Владивосток» стал очевидцем случившегося и поделился видео аварии.

Подробностей пока нет. Скорее всего, машина пыталась повернуть, когда в ее бок влетел самосвал. На видео также видно, что на месте уже стоят аварийные знаки, а полоса, на которой произошло ДТП, оказалась заблокирована. Из-за этого уже образовалась пробка, что подтверждается сервисом «Яндекс.Карты». Поворот на Динамо – единственный участок, который помечен красным цветом.

На месте работает аварийный комиссар. Неизвестно, есть ли пострадавшие, но машины скорой помощи рядом не наблюдается.

Напомним, что недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала про аварию, когда водительToyota Probox вылетел с трассы и угодил прямо в знак трамвайной остановки. Удар был такой силы, что со столба, который теперь изогнут вкривь и вкось, слетела табличка

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