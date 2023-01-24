Специалисты рекомендуют приморцам отказаться от поездок за город и ограничить время нахождения на морозе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке ночью с 23 на 24 января 2023 года был побит столетний температурный рекорд. Аномальные морозы наблюдаются на большей части территории края, а синоптики предупреждают об опасном явлении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На 22 метеостанциях среднесуточные температуры воздуха были ниже климатической нормы на 7-11 градусов. Сильным морозом отличился и Спасский район, там температура составляла -40 градусов по Цельсию, сообщили в «Примгидромете».

Ночью с 23 на 24 января в столице края был установлен новый климатический рекорд, а к утру температура и вовсе составляла -27,6°C. Предыдущий минимум был зафиксирован в 1922 году и составлял -25,9°C. Синоптики напоминают, что при сильном ветре во Владивостоке мороз ощущается, как -38°C...-43°C. Это температурное явление опасно.

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